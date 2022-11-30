شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية لدولة موريشيوس تضم 10شركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية مكونة من 10 شركات بالقطاع إلي دولة موريشيوس يوم السبت 3 ديسمبر 2022، وذلك في إطار خطة المجلس التصديري لزيادة الصادرات للسوق الإفريقي والتواجد بالبعثات التجارية في أسواق القارة الأفريقية.

وفي هذا الإطار أكدت مى حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يسعى إلي فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلي مائة مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأشادت مى حلمى بالدور الكبير الذي لعبته الخارجية المصرية لتسهيل تنظيم البعثة المصرية إلي موريشيوس، حيث من المقرر عقد مجموعة كبيرة من اللقاءات الثنائية بين الشركات والمصانع المصرية المشاركة في البعثة ونظيراتها من دولة موريشيوس، للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة من مصر في قطاعات الصناعات الهندسية كافة والتي تتمتع بمميزات كبيرة من حيث جودتها.

وتطرقت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلي تركيز المجلس على السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقي واعد جداً بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الأفريقية.

وأوضحت "حلمي" أن هناك اهتمام كبير من جانب الشركات والمشترين في موريشيوس بالبعثة المصرية التي من المقرر أن تبدأ أعمالها في الأسبوع الأول من ديسمبر 2022، ويظهر ذلك من عدد اللقاءات المتوقع تنفيذها على مدار فترة تواجد البعثة المصرية هناك.