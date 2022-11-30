شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 30-11-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30-11-2022، حيث سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24.50 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع، أما الريال القطرى سجل 6.28 جنيه للشراء، و 6.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24.50 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 25.28 للشراء، 25.43 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 29.26 جنيه للشراء، 29.44 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 76.97 جنيه للشراء، و 79.81 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 76.97 جنيه للشراء، و 79.81 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدرهم الإماراتى اليومسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال القطرى اليومسجل سعر صرف الريال القطرى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.28 جنيه للشراء، و 6.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.