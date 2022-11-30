شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير عدد من رؤساء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، العديد من التغييرات على مستوى القيادات، خاصة رؤساء المجالس والأعضاء المنتدبين، وذلك خلال الجمعيات العمومية للشركات المنعقدة مؤخرا.

وبحسب قرارات الجمعيات العمومية للشركات، فإنه تم تعيين الدكتور محمود عجور، عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا لشركة مصر للألومنيوم، بدلا من محمود سالم، كما تم تعيين محمد شحات رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا بدلا من في شركة الزجاج والبللور.

كما تم تعيين الدكتور وائل شعبان، رئيسا تنفيذيا لشركة النحاس المصرية، بدلا من محمد عزوز، وتعيين عمرو القاضي رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة النصر للسيارات، بدلا من هاني الخولي، علاوة على تعيين عصام عبد العال عضوا منتدبا تنفيذيا لشركة مصانع الدلتا للصلب ،بدلا من محمود حسنين .

ووفق بيانات الجمعيات فقد شهدت الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، تحسنا كبيرا في النتائج على رأسها الألومنيوم والسبائك والنصر للتعدين، بجانب المطروقات والمواسير، فيما قللت مصانع النحاس خسائرها.

وعلى صعيد الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، فتم تغيير عدد من رؤساء الشركات، منهم الصناعات الكيماوية كيما حيث تم تعيين محمود منتصر رئيسا لمجلس الإدارة والمهندس عبد المجيد حجازى عضوا منتدبا تنفيذيا بدلا من المهندس محمد حسنين رضوان المستقيل، كما تم إجراء تغييرات في قيادات النقل والهندسة وطنطا للكتان وناروبين، بجانب تغييرات في شركات الأدوية والغزل والنسيج فيما سبق قبول استقالة رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية.

من المتوقع بحسب مصادر بقطاع الأعمال العام ،إجراء حركة تغييرات في رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة خلال الفترة المقبلة، والضخ بدماء جديدة.