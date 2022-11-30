شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الملابس: فرص غير تقليدية لتصدير الملابس الجاهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات أصحاب مصانع الملابس الصغيرة والمتوسطة إلي الاجتماع، بحضور يحي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ومحمد الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة وذلك للتعرف علي الفرص الغير تقليدية للتصدير من خلال المعرض الاول لتصدير ملابس النساء والرجال والمقرر عقده خلال الفترة من 26 إلي 28 يناير 2023 بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

وأكد رئيس الغرفة موافقة الهيئة العامة للمعارض و المؤتمرات علي دعم مشاركة 200 إلي 300 زائرللمعرض من دول السعودية والعراق والسودان وليبيا وتنزانيا وكينيا وجنوب افريقيا وفلسطين وأوغندا والأردن وأضاف أن هذا المعرض يكتسب أهمية وفرصة ذهبية خاصة في ذلك التوقيت نظرا للحالة الاقتصادية الحالية وحالة الركود نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات مما يستلزم البحث عن فرص غير تقليدية للمصانع الصغيرة والمتوسطة بحيث تستطيع هذه المصانع توفير موارد دولارية نتيجة التصدير للدول العربية والأفريقية وهذة الموارد يمكن استغلالها في استيراد بعض مستلزمات انتاج صناعة الملابس وأيضا يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات.

وشدد عبد السلام علي أن الغرفة ستقوم في الفترة القريبة القادمة بتطوير ومساعدة تلك المصانع للتصدير من خلال جلسات توعية وتعريف بكل متطبات وشروط وإجراءات التصدير والرد الضريبي للمنتجات المصدرة ونسب الخصم الممنوحة للعملاء وذلك حتي نصل لسعر تنافسي للملابس المصرية في الدول المستهدفة.