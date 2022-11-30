شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الملابس: فرص غير تقليدية لتصدير الملابس الجاهزة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد رئيس الغرفة موافقة الهيئة العامة للمعارض و المؤتمرات علي دعم مشاركة 200 إلي 300 زائرللمعرض من دول السعودية والعراق والسودان وليبيا وتنزانيا وكينيا وجنوب افريقيا وفلسطين وأوغندا والأردن وأضاف أن هذا المعرض يكتسب أهمية وفرصة ذهبية خاصة في ذلك التوقيت نظرا للحالة الاقتصادية الحالية وحالة الركود نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات مما يستلزم البحث عن فرص غير تقليدية للمصانع الصغيرة والمتوسطة بحيث تستطيع هذه المصانع توفير موارد دولارية نتيجة التصدير للدول العربية والأفريقية وهذة الموارد يمكن استغلالها في استيراد بعض مستلزمات انتاج صناعة الملابس وأيضا يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات.
وشدد عبد السلام علي أن الغرفة ستقوم في الفترة القريبة القادمة بتطوير ومساعدة تلك المصانع للتصدير من خلال جلسات توعية وتعريف بكل متطبات وشروط وإجراءات التصدير والرد الضريبي للمنتجات المصدرة ونسب الخصم الممنوحة للعملاء وذلك حتي نصل لسعر تنافسي للملابس المصرية في الدول المستهدفة.