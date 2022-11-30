شكرا لقرائتكم خبر عن 1.81 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـوم الاربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر2022.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية" 115.58 خلال شهر سبتمبر 2022 "أولي" مقابل 117.71 خلال شهر أغسطس 2022 "نهائي" بنسبة انخفاض قدرها 1.81٪.

وبلغ الرقم القياسي لصـناعـة منتجات المعادن المشكـلة - عدا الماكينـات والمعدات 128.98 خلال شهـر سبتمـبـر الماضي، مــقارنـــة بشهر أغســطس 2022، حيث بلغ 113.81 بنسـبة ارتفاع قدرها 13.33٪ وذلـك وفقــا لاحتياجـات السـوق.

وبلغ الرقـم القيـاسـي لصـناعــة الحاسبات والمنتجـات الإلكترونية والبصرية والأجهــزة الطبيــة 111.14خـــلال شهر سبتمــبـر الماضي، مقــــارنة بشهـــر أغسطـس عام 2022، حيث بـلــغ 106.06 بنسبة ارتفـــاع قدرهــا 4.79 ٪ وذلــك لـزيــادة الإنتــاج لتغــطيـه احتياجـات الســوق.

وبلـغ الرقـم القياسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 126.26 خلال شهــر سبتمـــبر2022 مقــارنة بشهــر أغسطس 2022 حيث بلغ 135.31بنسبة انخـفـاض قدرها 6.69٪ وذلك بسبب ظروف توقف الاستيراد من الخارج، وبلغ الرقـم القياســي لصناعة المركبـــات ذات المحركـات200.04 خلال شهــر سبتمبر2022 مقارنـة بشهر أغسطس 2022 حيث بلغ 205.98 بنسبة انخـفاض قدرهـــا 2.88٪ وذلك وفقا لاحتياجـات الســوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.