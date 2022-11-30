شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: تدشين مصنعين "للصودا أش" والبولى إضافة قوية للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ،أن الفترة الحالية ستشهد تدشين مصنعين في منتهى الأهمية للصناعة المصرية بالتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها منها القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للبتروكيماويات وعدد من شركات الحكومة تحت مظلمة مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ،وهما مصنعان للصودا أش والبولى سيلكون بمنطقة العلمين .

أكد خالد الفقى ل" الخليج 365" أن حرص الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على تدشين مصانع جديدة لتوفير الخامات ،بدلا من استيرادها يشير إلى اعتماد منهج جديد لتقوية ودعم شركات قطاع الأعمال العام ،بالتعاون مع شركات الدولة ويؤكد في الوقت نفسه الحرص على دعم وتوطين الصناعة المحلية ؛مما يخفف الطلب على الدولار ،ويساهم في اصلاح خلل الميزان التجارى ،وخفض الواردات وزيادة الصادرات أيضا .

يشار أنه لا يوجد مصنع واحد فى مصر لإنتاج "الصودا آش"، بما يعنى الحاجة إنشاء المصنع فى ظل توافر المادة الخام الرئيسية لتلك الصناعة وهى ملح الطعام والحجر الجيرى.

خاصة أن الصودا آش هى المادة الأساسية التى تستخدم بنسبة تصل إلى 40% فى عدد من الصناعات الكيماوية، كما أن المصانع المحلية تستهلك نحو 500 ألف طن سنويًا من الصودا آش ويبلغ سعر الطن كحد أدنى 250 دولار أى أن مصر تستورد كميات تعادل 200 مليون دولار سنويا .