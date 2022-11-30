شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفعاع صادرات الصين من المنتجات النفطية ليصل لـ1.2 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية بشكل ملحوظ بلغ نحو 307 ألف برميل يوميا أو بنسبة 35.6% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى مسجل منذ الربع الثاني من عام 2021 وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022لمنظمة "أوابك ".

وأضاف التقرير ،أنه في هذا السياق، يذكر أن صادرات الصين من الوقود المكرر - بما في ذلك الديزل والجازولين ووقود الطائرات وزيت الوقود البحري - قد ارتفعت في شهر سبتمبر 2022 بنسبة %36% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021، بدعم من إصدار الحكومة الصينية لمجموعة كبيرة من حصص تصدير الوقود الجديدة لتعزيز اقتصادها.

وأشار التقرير أنه فيما يتعلق بالصادرات، لم تصدر الصين أي كميات من النفط الخام خلال الربع الثالث من عام 2022.

وتابع التقرير، أنه بشكل عام انخفض صافي الواردات النفطية للصين خلال الربع الثالث من عام 2022 بنحو 947 ألف برميل يوميا مقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى نحو 9.6 مليون برميل يوميا، وهو مستوى منخفض بنحو 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي.