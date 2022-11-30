شكرا لقرائتكم خبر عن الصين فى المقدمة.. تعرف على أكبر مستهلكى الهيدروجين فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الثالث 2022،لمنظمة "أوابك" أن حجم الطلب العالمي على الهيدروجين بلغ أكثر من 94 مليون طن في عام 2021، أي بنسبة زيادة %5 عن العام السابق، مقارنة بنحو 91 مليون طن في عام 2019 مستوى ما قبل جائحة كورونا.

وأضاف التقرير، أن الجزء الأكبر من الارتفاع في الطلب العالمي على الهيدروجين يرتكز في التطبيقات التقليدية، لا سيما في المواد الكيميائية والتكرير في حين كان الطلب على الهيدروجين في التطبيقات الجديدة مثل الصناعات الثقيلة والنقل وتوليد الطاقة وقطاعات المباني أو إنتاج الوقود المشتق من الهيدروجين منخفضاً بشكل ملحوظ في عام 2021، وتعد الصين أكبر مستهلك في العالم للهيدروجين في عام 2021 بنحو 28 مليون طن وهو مستوى مرتفع بنسبة %5% مقارنة بعام 2020 ، يليها الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط بنحو 12 مليون طن لكل منهما، أي بنسبة زيادة بلغت 8 و %11% على التوالي مقارنة بعام 2020.

وتابع التقرير أن أوروبا تأتى في المرتبة الرابعة من حيث مستوى الطلب على الهيدروجين بأكثر من 8 مليون طن وهو نفس المستوى المسجل في عام 2020، ثم الهند التي ارتفاع طلبها بنسبة 7% بدعم من زيادة الانتعاش الاقتصادي في مجال التكرير ، وإنتاج الصلب.

وتشير توقعات سيناريو السياسات المعلنة لوكالة الطاقة الدولية إلى نمو الطلب العالمي على الهيدروجين إلى نحو 115 مليون طن بحلول عام 2030، وسيكون معظم هذا النمو من التطبيقات التقليدية ذات الطلب الصغير أقل من 2 مليون طن).

بينما يتوقع سيناريو التعهدات المعلنة الوكالةالطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي على الهيدروجين نحو 130 مليون طن في عام 2030 منه حوالي 25% للتطبيقات الجديدة واستخدام الهيدروجين منخفض الانبعاثات في التطبيقات التقليدية.