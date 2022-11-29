أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 29-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 29-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 868.185 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى.

البورصة تربح 15.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 868.185 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 774.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.86%، والعرب على 8.76%، واستحوذت المؤسسات على 29.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.2 مليون جنيه، 29.8 مليون جنيه، 73.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه، 100 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 15809 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 5422 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3744 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3478 نقطة، وقفز ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1238 نقطة.

وصعدت أسهم 108 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

رواد السياحة

كما أعلنت البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على أسهم رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا، وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سينا فارما، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، شراء الأولى 3.2 مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، تمثل نسبة 0.08% من أسهم الشركة، شراء الثانية 680 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.48% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 2 مليون سهم، وبذلك تكون الشركة قد اشترت نسبة 10% من أسهم الخزينة، شراء الرابعة 200 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، النعيم القابضة للاستثمارات، شركة مستشفى كليوباترا، العربية لإدارة وتطوير الأصول، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 9760 سهم، 75 ألف سهم، 46.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، 400 ألف سهم، 55 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، راية القابضة للاستثمارات المالية، 1.7 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبور للاستثمار العقاري 167.1 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بي إنفستمنتس القابضة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية 282 ألف سهم، 423.3 ألف سهم، 27.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 6269 سهم.

مصر بني سويف للأسمنت

قالت شركة مصر بني سويف للأسمنت، إنه تم رفع دعوى بطلان لحكم الدعوى التحكيمية رقم 1469 لسنة 2021 بشأن النزاع القضائي مع الشركة العربية السويسرية-أسيك، والخاص بعقد الإدارة، أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيدت دعوى البطلان برقم 139/56 وذلك وفقًا للمادة 54 من قانون التحكيم المصري، كما أن دعوى البطلان قد تضمنت طلبًا بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في دعوى البطلان.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مبيعات بلغت 12.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 7.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 5.1 مليار جنيه مقارنة مع 3.5 مليار جنيه.

وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات مجمعة بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها 436.28 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 19.75%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 448.8 مليون جنيه مقارنة مع 352.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 96.45 مليون جنيه بنسبة قدرها 27.375%.