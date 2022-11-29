شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "اتحاد الصناعات" يطالب بمد المهلة لتطبيق مبادرات البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد البهى عضو مجلس اتحاد الصناعات، إن هناك تأثير سلبى لموجات التضخم، ونعرف أن المبادرات سيأتى يوم وتنتهى، والقضية هي قضية التعامل بالصدمة لأنه مع ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج أصبح هناك عبء على الصناعة وهناك صناعات كثيرة ستصاب بالشلل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" مع الإعلامى رامى رضوان: "كان لابد من إخطار المجتمع الصناعى بإلغاء المبادرة أو إلغائها بشكل تدريجى، هناك البعض حصل على تسهيلات لاستيراد خامات أو آلات والقرار الصادر من البنك المركزى أن ما تم الحصول عليه سيتم سداده بسعر المبادرة".

وأوضح: "مثلا لو هستورد آلات بمليون جنيه وحصلت على 100 ألف جنيه سيسدد هذ المبلغ بفائدة 8 % أما باقى المبلغ سيسدد بضعف سعر فائدة المبادرة ، وزارة المالية لديها مشاكل أكثر منا وإحالة الأمر لوزارة المالية اعتقد أنها ليس لديها الحلول، والانكماش الذى حدث أدى إلى تناقص الإيرادات ونتمنى مد المبادرة إلى عامين او ثلاثة للوصول إلى السعر العادل للفوائد، وإذا كان هذا طلب صندوق النقد كان لابد من إعطاء مهلة للتنفيذ".

وتابع: "كنا نطالب بالمساواة مع المشروعات الصغيرة بنسبة 5 % ، نحن نشرف على الكل، يجب مد المهلة لتطبيق مبادرات البنك المركزى".