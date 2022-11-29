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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمارية في مدينة جيزان ومختلف محافظات المنطقة، طرحتها أمانة منطقة جازان عبر منصة «فرص»؛ بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين لإقامة المشاريع الترفيهية والمتنزهات ومشاريع الخدمات وتأجير المعدات الترفيهية وإقامة الفعاليات وغيرها. وجاء إطلاق أمانة جازان لهذه الفرص الاستثمارية في أبرز الوجهات والمواقع السياحية بمنطقة جازان، دعما للسياحة واستعدادا لإقامة مهرجان شتاء جازان 2023، والذي سيشهد نقلة كبيرة على مستوى الفعاليات المنفذة وشموليتها لجميع محافظات المنطقة. من جانبه أكد أمين منطقة جازان المشرف العام على مهرجان شتاء جازان المهندس يحيى الغزواني أهمية مواكبة المرحلة والاستعداد لاستقبال المتنزهين والسياح من داخل المنطقة وخارجها، وتهيئة الوجهات السياحية بالمنطقة بمختلف تضاريسها ومواقعها، وتعزيز الجانب الاستثماري في المنطقة وجلب الاستثمارات والمشاريع النوعية في مجال الترفيه والسياحة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. من جانبه أكد أمين منطقة جازان المشرف العام على مهرجان شتاء جازان المهندس يحيى الغزواني أهمية مواكبة المرحلة والاستعداد لاستقبال المتنزهين والسياح من داخل المنطقة وخارجها، وتهيئة الوجهات السياحية بالمنطقة بمختلف تضاريسها ومواقعها، وتعزيز الجانب الاستثماري في المنطقة وجلب الاستثمارات والمشاريع النوعية في مجال الترفيه والسياحة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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