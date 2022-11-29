وزارة الموارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البشرية والتنمية الاجتماعية حققت المستوى الرابع من أصل 5 مستويات في تقييم نضج إدارة المشاريع (P3M3) Project, Programme & Portfolio Management الصادر من المنظمة البريطانية (Axelos) المعروفة عالميا في مجال إدارة المشاريع، حيث تمنح هذه الشهادة للجهات المتميزة والملتزمة باتباع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، عبر قياس مستوى نضجها في هذا المجال. ويغطي التقييم مدى نضج الوزارة في إدارة المشاريع من خلال 7 محاور رئيسة، هي: الرقابة الإدارية، الحوكمة التنظيمية، إدارة تحقيق الفوائد، إدارة المخاطر، إدارة أصحاب المصلحة، إدارة الموارد، وأخيرا الإدارة المالية. ويأتي هذا التتويج في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير أدائها وحوكمة عملياتها وفق أفضل الممارسات المتبعة في نطاق عملها وإشرافها، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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