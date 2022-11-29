الخطوط السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت حملة ترويجية لموسم الشتاء بتوفير خصم يصل إلى 40% لعدد من الوجهات الدولية في قارتي أمريكا الشمالية وأوروبا، وذلك استمرارا لتقديمها العديد من العروض الترويجية التي تهدف إلى توفير العديد من الخيارات بما يتناسب مع رغبات الضيوف، ويتزامن ذلك مع التطوير المستمر لمنظومة الخدمات بما يعزز من تجربة السفر عبر رحلات الناقل الوطني.

ويتاح للضيوف اعتبارا من اليوم إتمام الحجوزات على الرحلات المشمولة بالعرض حتى 4 ديسمبر 2022م، بينما يمكن للضيوف السفر من تاريخ 10 ديسمبر 2022، وحتى 11 أبريل 2023، حيث تشمل العروض الترويجية درجة الضيافة.

يشار إلى أن «السعودية» توفر باقة من الخدمات المتكاملة عبر موقعها الالكتروني (www.saudia.com)، إضافة إلى تطبيقات الأجهزة الذكية، والتي يمكن من خلالها إتمام خطوات الحجز وإدارته وإجراء خدمات ما بعد البيع بيسر وسهولة.