شكرا لقرائتكم خبر التجارة الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر الحدود في إطار معايير منظمة الجمارك العالمية، عنوان ورشة عمل افتراضية، نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتناولت الورشة الأهداف والمبادئ والتشريعات الرئيسة للتجارة الالكترونية، واستراتيجية التنفيذ والرقابة وبناء القدرات. كما تطرقت الورشة إلى الإجراءات الجمركية على شحنات التجارة الالكترونية الواردة عبر الحدود. كما تطرقت الورشة إلى الإجراءات الجمركية على شحنات التجارة الالكترونية الواردة عبر الحدود.

كانت هذه تفاصيل خبر التجارة الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.