«المصانع الرائدة» .. برنامج لتعزيز  الاستثمارات والمشاريع النوعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج «المصانع الرائدة»، الذي يهدف إلى تعزيز وتحفيز الاستثمارات والمشاريع النوعية الكبرى في القطاع الصناعي في المملكة، ويستهدف أكبر المصانع؛ لتحقيق مستهدفات القطاع في مجالات التوظيف والاستثمار والتصدير وتقديم الدعم المطلوب إلى المصانع.

ويقدم برنامج المصانع الرائدة عددا من المزايا والخدمات الإضافية للمصانع، تتضمن الاطلاع على توجهات واستراتيجية الوزارة والقطاعات التابعة والداعمة لها، والاشتراك في اتخاذ القرارات، وحصر الفرص الاستثمارية وتسويقها، ومتابعة المؤشرات الصناعية والنشرات الإحصائية الدورية، إضافة إلى تقديم بعض الخدمات والدعم والاستشارة، وتقديم مسارات ذات أولوية للخدمات التي تقدمها الوزارة، والاطلاع على تقييم النضج الصناعي ومتابعة مستوى تقدم المصنع في تحقيق مستهدفات الأتمتة، والإسهام في التوعية بأهمية المحتوى المحلي ومستهدفات التوطين، والعمل على تحديد معايير لمتابعة مؤشرات المصانع المالية؛ لتفادي أي مؤشرات للتعثر لدى أكبر المصانع.

ويصنف البرنامج المصانع من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتركز في: عدد الموظفين وحجم الاستثمار وقيمة الصادرات، على أن يشكل إجمالي حجم الاستثمار للمصانع الرائدة أكثر من 70% من إجمالي استثمارات القطاع، وألا يتخطى عدد المصانع الرائدة للقطاع الواحد أكثر من 15 شركة.

يذكر أن البرنامج يستهدف 167 مصنعا رائدا عبر مختلف القطاعات، حيث يقع 120 مصنعا ضمن نطاق المرحلة الأولى، ولا يتطلب البرنامج تقدم المصانع للحصول على عضوية، حيث ستخضع المصانع لمحددات تضعها الوزارة في الاختيار.

برنامج المصانع الرائدة:







يهدف لتحفيز الإستثمارات والمشاريع النوعية الكبرى في القطاع الصناعي



يستهدف أكبر المصانع لتحقيق مستهدفات القطاع في التوظيف والإستثمار والتصدير



يصنف المصانع من خلال ثلاثة محاور: