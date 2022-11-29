شكرا لقرائتكم خبر اعتماد خطة العمل بين البنوك المركزية الخليجية وبنك الشعب الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك، بعد الاجتماع المشترك الثاني الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أمس، برئاسة محافظ البنك المركزي (رئيس الدورة الحالية) الدكتور فهد المبارك، ومشاركة محافظي النبوك المركزية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، فيما ترأس الجانب الصيني محافظ بنك الشعب الصيني الدكتور يي غانغ.وناقشوا عددا من الموضوعات منها، اعتماد خطة العمل بين البنوك بدول المجلس مع بنك الشعب الصيني، والمجالات والموضوعات المقترح مناقشتها. كما جرى التطرق خلال المناقشة إلى النمو والتضخم والتغير المناخي، وتأثيره على القطاع المالي في دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية.
يذكر، أن الاجتماع يأتي استكمالا لمخرجات الاجتماع المشترك الأول لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع محافظ بنك الشعب الصيني المنعقد في 28 سبتمبر 2021.
نتائج الاجتماع
- اعتماد خطة العمل بين البنوك بدول المجلس مع بنك الشعب الصيني
- مناقشة النمو والتضخم والتغير المناخي وتأثيره على القطاع المالي
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد خطة العمل بين البنوك المركزية الخليجية وبنك الشعب الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.