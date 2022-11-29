اعتماد خطة العمل بين البنوك المركزية الخليجية وبنك الشعب الصيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد محافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، ومحافظ بنك الشعب الصيني، أمس، خطة العمل المشتركة بين البنوك المركزية بدول مجلس التعاون وبنك الشعب الصيني.

جاء ذلك، بعد الاجتماع المشترك الثاني الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أمس، برئاسة محافظ البنك المركزي (رئيس الدورة الحالية) الدكتور فهد المبارك، ومشاركة محافظي النبوك المركزية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، فيما ترأس الجانب الصيني محافظ بنك الشعب الصيني الدكتور يي غانغ.

وناقشوا عددا من الموضوعات منها، اعتماد خطة العمل بين البنوك بدول المجلس مع بنك الشعب الصيني، والمجالات والموضوعات المقترح مناقشتها. كما جرى التطرق خلال المناقشة إلى النمو والتضخم والتغير المناخي، وتأثيره على القطاع المالي في دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية.

يذكر، أن الاجتماع يأتي استكمالا لمخرجات الاجتماع المشترك الأول لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع محافظ بنك الشعب الصيني المنعقد في 28 سبتمبر 2021.

نتائج الاجتماع

