100 برنامج تدريبي مستمر في أكاديمية منشآت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصول عدد البرامج التدريبية المستمرة عبر أكاديمية منشآت إلى 100 برنامج تدريبي تم تطويرها بعناية بناء على احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في قطاعات الأعمال المختلفة.

وتهدف البرامج التدريبية إلى تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق وإدارة المشاريع القائمة وزيادة قدرتهم التنافسية.

وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن عدد المستفيدين من برامج أكاديمية منشآت المستمرة بلغ إلى أكثر من 120 ألف مستفيد في كل مناطق المملكة، وساعدت هذه البرامج على نقل المعرفة والخبرات في مجالات تخطيط الأعمال وإدارتها وتطويرها، في حين تم تصميمها لرفع جاهزية رواد الأعمال وأصحاب المنشآت ولتسليط الضوء على الفرص المتاحة وتخفيض نسب المخاطرة عن طريق التخطيط الفعال لإطلاق المشاريع الريادية.

وتوضح البرامج التدريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة اللوائح والدعم المتاح من الجهات الممكنة، كما تركز البرامج على أفضل الممارسات القابلة للتنفيذ من وجهة نظر تجارية وريادية.

وتهدف أكاديمية منشآت إلى تسهيل الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالأعمال التجارية للمستفيدين في المملكة.