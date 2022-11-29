تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، إذ فقد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمنتصف تعاملات اليوم، رغم ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

وارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 25 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم وذلك قبل التراجع الأخير.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة في مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يرجعه تجار ذهب بشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب عوامل فرعية أخرى مثل زيادة الأسعار العالمية وزيادة الطلب على المعدن في مصر.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 973 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1251 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1460 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1669 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 11680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وصعد سعر الذهب عالميا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 0.46% إلى نحو 1749 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.