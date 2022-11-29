شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة جيزة للغزل والنسيج بقيمة 168.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة جيزة للغزل والنسيج بحجم تداول 168.6 مليون سهم بقيمة 168.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحجم تداول 123 ألف سهم بقيمة 48.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 175.3 مليون سهم بقيمة 269.3 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 868.185 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 774.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.86%، والعرب على 8.76%، واستحوذت المؤسسات على 29.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.2 مليون جنيه، 29.8 مليون جنيه، 73.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه، 100 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 15809 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 5422 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3744 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3478 نقطة، وقفز ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1238 نقطة.