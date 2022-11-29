التموين تحسم الجدل حول زيادة أسعار المقررات التموينية

الشارقة - اميمة ياسر - نفى المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة بوزارة التموين، زيادة أسعار المقررات التموينية.

وأضاف خليل، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة دى إم سى: "وزارة التموين حريصة على رفع الأعباء عن المواطنين ونحرص على ثبات الأسعار وتوفير جميع الأصناف والسلع من خلال مبادرات ومنافذ، والسوق المصرية أصبحت مشبعة بكل السلع، والسلع الاستراتيجية أمنة جدا جدا".

من ناحية أخرى، طرحت وزارة التموين، الدواجن المجمدة إنتاج محلي بسعر 65 جنيه ، وكذلك طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 115 جنيها للكيلو ،بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

كما توفر الوزارة ما يقرب من 30 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر نوفمبر الجاري مع صرف الدفعة الثالثة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية .

كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من بيض المائدة بسعر 68 جنيه للكرتونة 30 بيضة وكرتونة البيض الأحمر مغلف بسعر 74 جنيها ، كذلك طرح كميات كبيرة من الأرز الأبيض المعبأ بسعر 10.5 جنيه لكيلو الأرز على بطاقات التموين ، وكيلو الأرز الأبيض المحلى بأسعار تتراوح من 14.5 و و15 جنيها وأيضا طرح أرز أبيض محلى فاخر بسعر 16.5 جنيها نسبه كسر لا تتعدى 3%