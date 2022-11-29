شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للملابس: 10 شركات تشارك فى معرض بدبى لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهدف زيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة للدول العربية، يشارك المجلس التصديرى للملابس بجناح مصرى يضم 10 مصانع تتبع قطاع الملابس الجاهزة بالدورة الـ 14 من المعرض الدولي للملابس والمنسوجات - International Apparel & Textile Fair IATF -والمقرر تنظيمه في دبى بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 28-30 نوفمبر 2022 بمركز دبى التجارى العالمى Dubai World Trade Center

وأكد المجلس في بيان له اليوم، أن هذه المشاركة تأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات برئاسة مي عسل، وذلك في إطار خطة ورؤية المجلس التصديري لزيادة الصادرات لقطاع الملابس الجاهزة ودعم رؤية الدولة في تحقيق استراتيجية.

فيما قالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس، إن اختيار المعارض الدولية التي نشارك فيها تكون على أسس مدروسة من حيث حجم المعرض وكذلك الزيارات التي يحققها ومدى اهتمام المشترين الدوليين، مشيرة إلي أن معرض International Apparel & Textile Fair IATF حقق نجاحات عدة على مدار ال 13 دورة السابقة ليصبح علامة تجارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعرض أفضل الملابس، المنسوجات، الأقمشة، إكسسوارات الأحذية والطباعة.

وكشفت ماري لويس بشارة أن المعرض يضم عارضين من أوروبا، الهند، الصين، إندونيسيا، اليابان، تركيا، وغيرهم من أشهر الدول الصناعية والأسواق العالمية، كما نجح المعرض في استقطاب عدد كبير من الزائرين من الدول العربية ودول الخليج ومن مختلف أنحاء العالم.