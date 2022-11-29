شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى وأشرف شيحة وأحمد صبور يقدمون العزاء في والدة إيهاب جوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل توافد عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات العامة، لتقديم العزاء في الراحلة نظيمة عبد السلام العيسوي، والدة المنتج إيهاب جوهر، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، من بين الحضور رجل الأعمال أشرف شيحة صاحب شركة الهانوف للسياحة، ورجل الأعمال محمود الجمال رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري، والمهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، ويسرى الفخرانى رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنانة دينا، الفنان مصطفى فهمي، ومي نور الشريف.

وسبقهم في الحضور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد السعدي عضو مجلس الإدارة، وشريف فاروق رئيس الهيئة العامة للبريد، الفنانة يسرا، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والدكتور شهاب مرزبان، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة التمويل الرقمي القابضة، والمهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس نادي الجزيرة، علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة ابتكار للتمويل الاستثماري، رجل الأعمال وليد مصطفى، وماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق.