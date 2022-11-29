شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة "الكيماويات": مصنع إطارات سيارات النقل بالإسكندرية يحتاج 4 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس عماد حمدى ، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن مصنع إطارت سيارات النقل التابع لشركة النقل والهندسة يحتاج فقط لنحو 4 ملايين دولار؛ لبدء الإنتاج الفوري لإطارات سيارات النقل بمختلف مقاساتها، مما يساهم في حل أزمة ارتفاع أسعار الإطارات، والتي زادت على المستوى العالمى والمحلى.

وأضاف عماد حمدى لـ"الخليج 365" أن مصنع إطارات النقل بمصانع النقل والهندسة فيه معدات تزيد قيمتها عن مليار جنيه، وبالتالي فإن ضخ 4 ملايين دولار؛ لاستكمال بعض المعدات وتوفير خامات أمرا بسيطا يمكن تدبيره، ما يساهم في الحل السريع لأزمة إطارات السيارات، موضحا أن انتظار تدشين مصنع جديد للإطارات سيحتاج لمدة لن تقل عن 3 سنوات علاوة على احتياجه لفترة زمنية أخرى لينال ثقة العملاء.

وأضاف عماد حمدى، أن مصانع النقل والهندسة هي الحل السريع لمشكلة إطارت سيارات النقل مع البدء في تدشين مصنع جديد لمختلف المقاسات جنبا إلى جنب مع مصانع أخرى يمكن تدشينها، لا سيما أن السوق المصرى يستوعب أكثر من مصنع، لافتا إلى أنه يتم استيراد إطارات سيارات سنويا بنحو 2 مليار دولار وهو ما يتطلب تحرك سريع، سواء من القابضة للصناعات الكيماوية أو من وزارة قطاع الأعمال العام ؛لتشغيل مصنع إطارات سيارات النقل المتوقف حاليا بسبب عدم وجود خامات.