شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية بجلسة الثلاثاء.. وهبوط الكويت وأبو ظبى والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.05% رابحًا 5.37 نقطة ليغلق عند مستوى 10752.01 نقطة، صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.51% رابحًا 17.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3304.39 نقطة.

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.091% خاسرًا 9.42 نقطة ليغلق عند مستوى 10368.79 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.1 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.05% رابحًا 5.37 نقطة ليغلق عند مستوى 10752.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.22% خاسرًا 41.08 نقطة ليغلق عند مستوى 18771.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها الطاقة بنسبة 2.90%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.13%، يليه قطاعي الاتصالات، والرعاية الصحية بنسبة 0.89%، 0.87%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 2%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.83%، ثم قطاعي التأمين، والأدوية بنسبة 1.36%، 1.28%، على التوالي.

وقفز 81 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 5.15%، ثم سهم "ساسكو" بنسبة 4.29%، وتراجع 120 سهمًا على رأسها سهم "شمس" بنسبة 9.93%، ثم سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 4.76%، ثم سهم "عناية" بنسبة 4.30%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 335.9 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.51% رابحًا 17.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3304.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 183.3 مليون سهم محققة ما قيمته 394.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 8981 صفقة لعدد 37 سهمًا.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.69%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.67%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%.

وزاد 15 سهمًا على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 13.41%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.81%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة تعليم القابضة بنسبة 15%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.86%، فيما تصدر سهم شركة تعليم القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 31.4 مليون ورقة بقيمة 86.9 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرًا 2.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7533.81 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسرًا 4.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8427.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحًا 3.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5664.40 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% خاسرًا 4.60 نقطة ليغلق عند مستوى 5792.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 142.4 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8525 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.63%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاعي التأمين، والخدمات المالية بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.13%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

بورصة أبو ظبي

هبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.091% خاسرًا 9.42 نقطة ليغلق عند مستوى 10368.79 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.572 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 224.7 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 15.8 ألف صفقة.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 3.53%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.5%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.46%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 2.18%، ثم قطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والاتصالات بنسبة 1.06%، 0.51%، 0.3%، على التوالي.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 9.26%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 5.26%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 3.28%، وتراجع 35 سهمًا على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 5.79%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 4.25%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 3.53%، فيما تصدر سهم "مجموعة ملتيبلاي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 235.6 مليون درهم.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.1 نقطة، وبلغ حجم التداول 522.4 ألف سهم بقيمة 192.3 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 4.59% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.1%.

كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 2.05% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.43%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 1.06% بضغوط هبوط سهمي سوليدرتي البحرين، بيت التمويل الكويتي بنسبة 4.08%، 1.75%، على التوالي.