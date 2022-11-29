شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يلتقى وفد جمعية أصدقاء متحف اللوفر لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدا فرنسيا ثقافيا رفيع المستوي من مجموعة أصدقاء متحف اللوفر، برئاسة سابين دي لاروشيفوكود رئيس العلاقات الخارجية بمتحف اللوفر، يرافقها سيباستيان فورمارولي رئيس جمعية أصدقاء متحف اللوفر، وبرونو شيفارت رئيس جمعية أصدقاء ديليسبس، بحضور الدكتور محمد الذهبي استشاري المتحف العالمي لقناة السويس، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز سبل التعاون المشترك والاطلاع على مستجدات مشروع المتحف العالمي لقناة السويس.

في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الفرنسي في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تطلعه ليصبح للمتحف العالمي لقناة السويس درورا رئيسيا في تعزيز التقارب الثقافي المصري الفرنسي.

وأكد الفريق ربيع أن المتحف العالمي للقناة يمثل منارة حضارية ومحورا للتنمية الثقافية والسياحية تدعم جهود الدولة لتنمية منطقة القناة، لافتا في هذا الصدد إلى الإضافة التي سيمثلها المتحف بعد افتتاحه في تشجيع السياحة الخارجية بالتوازي مع جهود تعزيز سياحة السفن السياحية وسياحة اليخوت المارة عبر القناة.

ومن جانبها، عبرت سابين دي لاروشيفوكود رئيس العلاقات الخارجية بمتحف اللوفر عن اعتزازها بهذه الزيارة التي تصبو نحو تعزيز التعاون الثقافي بين متحف اللوفر والمتحف العالمي لقناة السويس.



الفريق اسامة ربيع ورئيسة الوفد

كما أبدى سيباستيان فورمارولي رئيس جمعية أصدقاء متحف اللوفر سعادته بزيارته الأولى لقناة السويس، مثمنا الجهد الرائع الذي بذلته الهيئة في ترميم المبنى الأثري الذي يتمتع بطراز معماري فريد، مؤكدا على اعتزامه تدعيم سبل التعاون بين جمعية أصدقاء اللوفر والمتحف العالمي لقناة السويس من خلال نقل انطباعاته والتعريف بقصة قناة السويس التي يعبر عنها المتحف لأكثر من 60 ألف عضو تضمهم جمعية أصدقاء متحف اللوفر.



الفريق اسامة ربيع ووفد متحف اللوفر

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى السيدة سابين دي لاروشيفوكود رئيس العلاقات الخارجية بمتحف اللوفر.

عقب ذلك قام الحضور بعمل زيارة ميدانية شملت قاعات المتحف العالمي لقناة السويس، واستراحة ديليسبس، واستاد القناة الدولي، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة.