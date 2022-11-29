شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.07% بختام جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 868.185 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 15809 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 5422 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3744 نقطة.