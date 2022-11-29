شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: إيجبس منصة مهمة للحوار بمشاركة الشركات العالمية حول مبادرات COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العليا المُنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى السادس للبترول "إيجبس 2023" اجتماعها الثانى برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبمشاركة قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول وعدد منرؤساء ومديرى شركات البترول العالمية العاملة في مصر.

واستعرض الاجتماع استعدادات تنظيم هذا الحدث السنوي في نسخته السادسة المقرر اقامتها خلال الفترة من 13-15 فبراير 2023 بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تُعقد تحت شعار " شمال افريقيا والمتوسط : دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة " .

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان مؤتمر ايجبس الحدث الرئيسى لصناعة البترول والغاز في مصر قد تبوأ مكانته كأحد أهم الاحداث اقليمياً ودولياً في مجال الطاقة بعد نجاح النسخ الخمس السابقة، لافتاً الى أن ايجبس هذا العام سيكون منصة مهمة للحوار بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية حول المخرجات والنتائج المهمة والمبادرات التي تم طرحها خلال يوم إزالة الكربون الذى تم تنظيمه بنجاح لأول مرة في القمة العالمية للمناخ COP27 التي استضافتها مصر في شرم الشيخ مؤخراً، وأضاف أن ايجبس ينبغي ان يعكس الحفاظ على هذا الزخم المكتسب من نجاح تنظيم يوم إزالة الكربون وقمة المناخ والداعم لمواصلة صناعة البترول والغاز مسيرتها لتحقيق اهداف الاستدامة من خلال التحول الطاقى وخفض الكربون في الصناعة .

ويشمل المؤتمر هذا العام أحداثاُ متعددة تشمل المؤتمر الاستراتيجي والذى يتضمن 3 محاور أساسية وهى الاقتصاديات الجيوسياسية والاقتصاديات العالمية، والتحول الطاقى وإزالة الكربون، والجيل القادم من النظم البيئية للطاقة في البترول والغاز، علاوة على عدد من المؤتمرات المهمة وهى مؤتمر الاستدامة في قطاع الطاقة وذلك لأول مرة ضمن فعاليات ايجبس، ومؤتمر التمويل والاستثمار، ومؤتمر المساواة بين الجنسين في قطاع الطاقة، والمؤتمر التقنى والذى يناقش 19 موضوعاً بمشاركة 180 متحدث على مدار 3 أيام، كما يخصص المؤتمر جوائزه للاستدامة في قطاع الطاقة بواقع 5 جوائز، وكذلك للمساواة بين الجنسين في قطاع الطاقة بواقع 3 جوائز.