شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 84.44 دولار لبرنت و78.31 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.31دولار.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن روسيا لن تصدر النفط والغاز إلى الدول التي تختار وضع سقف لأسعار الطاقة، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف أكتوبر الماضي، لكنها تراقب الوضع.

وأضاف بيسكوف، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "نبني أفعالنا على تصريح الرئيس بوتين بأننا لن نتاجر في النفط ومنتجات النفط أو الغاز مع هذه البلدان -التي تفرض قيوداً على الأسعار-، ومن ثم فهذا هو موقفنا في الوقت الحالي"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موسكو تتابع المناقشات الدائرة حول تحديد سقف للأسعار.

وتابع بيسكوف: "هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التي نحتاج إلى أخذها في الاعتبار، لذلك فإنه باتباع المسار الذي حدده الرئيس بوتين ،تعلمنا بالفعل أن نكون عقلانيين وأن نتبع أهدافنا.. المصالح فقط ".

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت وضع حد أقصى للأسعار يبدأ في حال تجاوز سعر الشهر الأول في بورصة الغاز الهولندية (TTF) حاجز 275 يورو (286 دولارًا) لمدة أسبوعين، وإذا كانت أسعار (TTF) في الوقت نفسه تزيد بواقع 58 يورو عن السعر المرجعي العالمي للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام تداول متتالية، ومع ذلك، انقسم وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشأن الاقتراح وفشلوا في التوصل إلى اتفاق.. ومن المتوقع أن يواصلوا مناقشة اقتراح المفوضية في اجتماعهم المقبل المقرر عقده في 13 ديسمبر المقبل، وفقًا لما صرح به وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو.