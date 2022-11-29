شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل الهبوط.. وعيار 21 يسجل 1460 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر



أسعار الذهب اليوم: القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء تراجعا بحوالي 10جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1460 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك بعد ارتفاع كبير الأيام الماضية مع اتجاه المستهلكين وأصحاب رؤوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات.أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1251 جنيهات. عيار 18 سجل 1251 جنيهات. عيار 21 سجل 1460 جنيهات. عيار 24 سجل 1668 جنيها. الجنيه الذهب 11680 جنيها.

وبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي 160 جنيها في السوق المصري نتيجة ارتفاع الطلب على الذهب في السوق وتراجع حجم المعروض، وبلغت قيمة الارتفاع في معاملات أمس 50 جنيها قبل أن يبدأ الذهب رحلة هبوط، في حين تشير تقديرات المتابعون لسوق الذهب أن السعر حالياً مناسب للبيع وتحقيق أرباح خاصة في حالة شراء الذهب في الربع الثاني من 2022

وقال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، أن صناعة المعادن الثمينة تحتاج إلى استيراد مستلزمات إنتاج جميعها غير محلية، وهذه المستلزمات الإنتاجية ارتفعت أسعارها بصورة ملحوظة وكبيرة فى الآونة الأخيرة مع استمرار تحرك الدولار ومنها على سبيل المثال "الشمع، الكاوتش، الفرش، الفرايز فجميعها مستوردة، مؤكدًا أن السوق غير مستقر فى الفترة الحالية، والمصانع متحملة للكثير من الأعباء نتيجة استمرار دفع تكاليف العمالة والالتزامات الشهرية مع استمرار تراجع ملحوظ فى مبيعات المشغول، وهذا بلا شك انعكس على الأسواق والأسعار.

وذكر "عبد الله"، فى تصريحات خاصة، أنه لا يمكن على المصانع رفع المصنعيات أكثر مما هى عليه الآن، لذلك تقل صناعات المشغولات الذهبية، ويتم التوجه والتركيز على صناعة السبائك لأنها لا تحتاج إلى مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج، معلقًا على الوضع الحالى بقوله: "الوضع صعب مش سهل ويجب فتح الباب أمام تصدير المشغولات الذهبية لأنها تحمل براند "صنع فى مصر" وتوفر للدولة ملايين الدولارات شهريا نتيجة حصيلة التصدير.