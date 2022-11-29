تحالف التعمير والإسكان وأكسيونا يوقع عقدا لإدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة الجبل الأصفر

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القاهرة - سامية سيد - حسن الفار: محطة الجبل الأصفر تعد أكبر محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالشرق الأوسط والمرحلة الأولى منها تخدم 8 مليون مواطن المحطة تستهدف إنتاج 50 ٪ من إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية

قام تحالف شركة التعمير والإسكان للمرافق وشركة أكسيونا أجوا بتوقيع عقد إدارة تشغيل وصيانة المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر بطاقة 1,5 مليون متر مكعب فى اليوم ، وذلك لمدة 8 سنوات مقبله، بقيمة إجمالية تصل ل مليار و710 مليون جنيه.

من جانبه قال المهندس حسن الفار رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق ، إحدى شركات وزارة الإسكان، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر تعد الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تتضمن 3 محطات معالجة فى محطة واحدة والمرحلة الأولى منها تخدم أكثر من 8 مليون مواطن فى القاهرة بواقع 2,5 مليون متر مكعب يومياً .

وأضاف المهندس حسن الفار ، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر تستهدف إنتاج 50 ٪ من إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية ،،موضحاً أن المحطة تساهم بصورة غير مباشرة فى ترشيد إستهلاك الكهرباء وتوجيه هذه الكمية لمناطق أخرى بمحافظة القاهرة .

وأكد رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق أن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر متعددة الإستخدامات فهى تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحى معالجة ثنائية متقدمة يمكن من خلالها إعادة إستخدام هذه المياه المعالجة فى أعمال الزراعة كما تقوم المحطة بزراعة المزرعه التجريبية بمسطح 300 فدان موالح وفواكة وزيتون وأشجار خشبية بالإضافة إلى أن المحطة تقوم بتحويل الحمأه لسماد عضوى يمكن الإستفادة منه كسماد للأراضى الزراعية .

وتابع المهندس حسن الفار قائلا " محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر تقوم بتوليد الكهرباء من خلال مولدات تعد أكبر مولدات للكهرباء فى مصر والشرق الأوسط .

وأكد أن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر تمثل فى الوقت الحالى أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط .

وأكد رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق أن التعاقد الحالى يشمل ثلاث مراحل، المرحلة الأولـى : إدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى بطاقة 1,5 مليون متر مكعب فى اليوم ، والمرحلة الثانيــة : إعادة تأهيل المعدات التى إنتهى عمرها الإفتراضى لتجديد شباب المحطــة ، والمرحلة الثالثة : دراسة سبل تطوير المحطة والإستفادة بكل تكنولوجيا جديدة ممكن إضافتها فى المحطة .