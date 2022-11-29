شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تعظيم دور «سك العملة» فى دعم المستهدفات الوطنية للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - «رواد المناخ» تسابقوا على عملات «COP 27» حتى أوشكت الكميات المطروحة على النفاد وزير المالية: تعظيم دور «سك العملة» فى دعم المستهدفات الوطنية للدولة المصرية الإسهام في الترويج السياحي.. بعملات تذكارية جديدة لـ «توت عنخ آمون» و«فك رموز حجر رشيد»

حظيت مشاركات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بقمة المناخ، بشهادة تميز دولية حيث تسابق «رواد المناخ» بمختلف أنحاء العالم، على اقتناء العملات التذكارية «COP 27» حتى أوشكت الكميات المطروحة على النفاد.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم دور مصلحة الخزانة وسك العملة في دعم المستهدفات الوطنية للدولة المصرية من خلال الإسهام في الترويج السياحي لمصر.. بطرح عملات تذكارية جديدة بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك بالأقصر، و200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة «حجر رشيد»، ونشأة علم المصريات.

أضاف الوزير، أننا مستمرون في تعزيز تنمية الوعى الوطنى من خلال تعظيم دور مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، في توثيق الأحداث التاريخية الرائدة، التى تؤكد قيمة وعظمة «ذاكرة مصر» المليئة بالإنجازات في شتى المجالات، فضلًا على المشروعات التنموية الكبرى التي تسجل تاريخًا جديدًا، وامتدادًا لإرثنا الحضاري.

أشار اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إلى أننا طرحنا أيضًا خلال الفترة الماضية 6 ميداليات تضم أشهر مقتنيات «توت عنخ آمون» بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرته، موضحًا أن المصلحة تملك كوادر وفنيين متخصصين قادرين على ترجمة إنجازات «الجمهورية الجديدة» في أعمال إبداعية متميزة.

أوضح أن المصلحة أعدت 21 تصميمًا مقترحًا لتنفيذها على عملات تذكارية بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، و35 تصميمًا مقترحًا لتنفيذها على عملات تذكارية بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، ووافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تصميم واحد لكل من العملتين لتنفيذهما بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة.