شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من 700 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 13024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2263 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 15678 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 5358 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 3723 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3488 نقطة.

كما أعلنت البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على أسهم رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا، وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

أعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سينا فارما، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، شراء الأولى 3.2 مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، تمثل نسبة 0.08% من أسهم الشركة، شراء الثانية 680 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.48% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 2 مليون سهم، وبذلك تكون الشركة قد اشترت نسبة 10% من أسهم الخزينة، شراء الرابعة 200 ألف سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، النعيم القابضة للاستثمارات، شركة مستشفى كليوباترا، العربية لإدارة وتطوير الأصول، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 9760 سهم، 75 ألف سهم، 46.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، 400 ألف سهم، 55 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، راية القابضة للاستثمارات المالية، 1.7 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبور للاستثمار العقاري 167.1 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بي إنفستمنتس القابضة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية 282 ألف سهم، 423.3 ألف سهم، 27.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 6269 سهم.

في سياق آخر قالت شركة مصر بني سويف للأسمنت، إنه تم رفع دعوى بطلان لحكم الدعوى التحكيمية رقم 1469 لسنة 2021 بشأن النزاع القضائي مع الشركة العربية السويسرية-أسيك، والخاص بعقد الإدارة، أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيدت دعوى البطلان برقم 139/56 وذلك وفقًا للمادة 54 من قانون التحكيم المصري، كما أن دعوى البطلان قد تضمنت طلبًا بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في دعوى البطلان.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مبيعات بلغت 12.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 7.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 5.1 مليار جنيه مقارنة مع 3.5 مليار جنيه.

وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات مجمعة بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها 436.28 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 19.75%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 448.8 مليون جنيه مقارنة مع 352.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 96.45 مليون جنيه بنسبة قدرها 27.375%.