شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تطرح أراضى جديدة بأماكن مميزة بالمرحلة الثامنة التكميلية للمصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجزار: الموقع الإلكتروني متاح من ظهر اليوم الثلاثاء للتسجيل والحجز.. واستقبال التحويلات من 8 ونصف صباح غد الأربعاء

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح قطع أراض جديدة، بأماكن مميزة، بالمرحلة الثامنة التكميلية، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج.

وأوضح وزير الإسكان، أنه وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزى المصرى، سيتم تحديث الموقع الإلكترونى للمشروع، اليوم الثلاثاء الموافق 29/11/2022، ليتضمن قطع أراض جديدة بنشاط مختلط / خدمى، بمدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – بدر – الشروق – السادات)، وسيكون الموقع متاحاً للراغبين فى الحجز، اعتباراً من ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت جمهورية مصر العربية للتسجيل والحجز.

وأضاف الوزير، أنه سيتم استقبال التحويلات اعتباراً من غد الأربعاء الموافق 30/11/2022، بدءاً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت جمهورية مصر العربية متضمنة كود الحجز، مع التأكيد على أن أي تحويلات ترد قبل هذا التوقيت سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة، متاحة على الموقع للراغبين بالحجز.