شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-11-2022 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-11-2022، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 25.32 جنيه للشراء، و25.51 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 25.33 جنيه للشراء، و25.57 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 25.66 جنيه للشراء، و25.74 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى25.66 جنيه للشراء.

25.74 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى25.32 جنيه للشراء.

25.51 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر25.32 جنيه للشراء.

25.51 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية25.33 جنيه للشراء.

25.57 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة25.32 جنيه للشراء.

25.56 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib25.36 جنيه للشراء.

25.57 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى25.40 جنيه للشراء.

25.56 جنيه للبيع.