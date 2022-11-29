أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، مع بداية تعاملات اليوم، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة أسعار أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وكان سعر الذهب هبط بشكل مفاجئ وفقد الجرام 65 جنيها خلال تعاملات مساء أمس مقارنة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 973 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1251 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1460 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1669 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 11680 جنيها.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى نحو 1753 دولارا للأوقية، بنسبة ارتفاع قدرها 0.69%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.