شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يقرر تشكيل لجنة لتسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً رقم 381 لسنة 2022، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لمدة شهرين أو لحين إجراء إنتخابات لإختيار مجلس جديدة.

وتضمن تشكيل اللجنة من 5 شخصيات من بين أعضاء المجلس المنتهى مدته وهم كالتالى عادل المصري منير المصري، رئيساً للجنة وعضويه كل من هانى يان سويشانج ،نائباً للرئيس، وياسر محمد يسرى يوسف التاجورى، أميناً للصندوق، وعلاء الدين محمد فتحي عبد العزيز، وهشام محمود محمد عبد الله أعضاء لجنة تسيير الأعمال.

وجاء قرار وزير السياحة والآثار بتشكيل اللجنة لحين الإنتهاء من قانون الغرف السياحية والذى يتم مناقشه مواده حالياً تحت قبة مجلس النواب، وكذلك الإنتهاء من اللائحة المنظمة للقانون والتى سيتم إعدادها فور الإنتهاء من إقرار القانون بمجلس النواب والتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية لدخوله حيز التنفيذ.