شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للبورصة.. "جى بى أوتو" ترفع دعوى تحكيمية ضد الجزائر بسبب إجراءاتها ضد الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جي بي أوتو، إقامة دعوى تحكيمية ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نتيجة الأضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت بالشركة بسبب الإجراءات التي قامت بها الحكومة الجزائرية ضد نشاط الشركة، واستثماراتها بدولة الجزائر.

وبلغت الأضرار التي لحقت بالشركة في خسارة رأس المال المستثمر والبالغ 24 مليون دولار، فيما بلغت قيمة حقوق الملكية المجمعة للشركة تقدر بمبلغ وقدره 9.4 مليار جنيه وفقًا للقوائم المالية في 30 سبتمبر عام 2022.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الجمعة، أن الدعوى تأتي استنادًا للمعاهدة الثنائية بين حكومتي مصر والجزائر بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بتاريخ 29 مارس عام 1997.

يذكر أن شركة جي بي أوتو تمتلك مساهمة غير مباشرة بنسبة 54% في شركة جي بي أر أوتو، ونسبة 48.8% في أسهم شركة جي بي أر سرفيس اللتان تم تأسيسهما بدولة الجزائر.