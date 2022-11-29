شكرا لقرائتكم خبر عن شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون فى الصالون الدولى للصناعة التقليدية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز أن هناك حرص كامل من قبل الجهاز على تعزيز أوجه التكامل الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية الأشقاء وتبادل الخبرات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة بوجه عام والعمل على النهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية بوجه خاص.

وذلك في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على فتح آفاق تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية بما ينعكس على استقرار تلك المشروعات ونموها.

وأوضحت جامع أن عدد من أصحاب المشروعات التراثية من عملاء الجهاز يشاركون في فعاليات النسخة 23 للصالون الدولى للصناعة التقليدية ( SIAT 2022 ) المقام بالجزائر خلال الفترة من 24/11 وحتى 2/12/2022 وذلك استمرارا لجهود الجهاز في إشراك أصحاب هذه المشروعات في مختلف المعارض المحلية والإقليمية لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم مؤكدة أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والجهات المعنية في الدول الأشقاء لتقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفنى للمشروعات اليدوية والتراثية ومساعدة أصحابها على تطوير منتجاتهم وذلك لأهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل كثيفة لائقة ومستقرة للشباب وللمرأة، ولكونها تعبر عن الهوية والثقافة المصرية العريقة.

وأشارت جامع إلى أن اهتمام الدولة وتوجيهاتها برعاية هذا القطاع ودعمه تأتي لقدرته علي توفير فرص عمل كثيفة خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد ولأن المنتجات التراثية تشكل مورد مالي ضخم للعديد من دول العالم كما أن هذه النوعية من المنتجات لها مقومات تسويقية عالية في مصر ومطلوبة عالميا.

جدير بالذكر أن مشاركة الجهاز في هذا المعرض تأتى تفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز لدولة الجزائر واجتماعها مع السيد ياسين حمادي وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري والاتفاق علي تعزيز أوجه التنسيق والتعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات خاصة فيما يتعلق بدعم الحرف اليدوية والتراثية وزيادة قدراتها التنافسية ودعم اصحاب المشروعات التراثية في مصر والجزائر واتاحة فرص لمشاركتهم في المعارض الكبرى التي تقام في الدولتين الشقيقتين حيث يعتبر الصالون الدولي للصناعة التقليدية (SIAT) من اكبر المعارض الدولية في هذا المجال ويشهد سنويا مشاركة العديد من الدول العربية والافريقية والأوروبية مما يعطى الفرصة للمشاركين للتعرف على ثقافات ومنتجات الدول المشاركة وعقد صفقات تبادلية وتكاملية.

وقام بافتتاح المعرض كل من وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائرى ووزير الثقافة الجزائرى اللذين أشادوا بجودة منتجات شباب جهاز تنمية المشروعات حيث يشاركون في المعرض بمنتجات حرفية متنوعة ومتميزة منها الخيامية والسجاد والنحاس والاكسسوار المنزلى ومنتجات الصدف والمنتجات الجلدية والرسم على الحرير.