الاقتصاد

تعرف على قيمة مدخرات المصريين بأوعية الادخار الرئيسية لعام 21/20

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القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات مدخرات الأفراد عام 2020/2021، إن قيمة المدخرات بأوعية الادخار المصرفية للقطاعين العام والخاص ارتفعت لتصل إلى 3 تريليون 964.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 19% عن العام السابق، وتمثل 83.2% من إجمالي قيمة المدخرات.

 

وأضافت النشرة الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن قيمة أرصدة المدخرات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ارتفعت لتصل إلى 473.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.3% عن العام السابق، وتمثل نسبة 9.9% من إجمالي قيمة المدخرات.

 

وارتفعت قيمة المدخرات بهيئة صندوق توفير البريد لتصل إلى 264.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 11.1% عن العام السابق، وتمثل نسبة 5.6% من إجمالي قيمة المدخرات، كما ارتفعت قيمة المدخرات بشركات التأمين للقطاعين العام والخاص لتصل إلى 47.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 19% عن العام السابق، وتمثل نسبة 1% من إجمالي المدخرات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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