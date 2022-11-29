شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة مدخرات المصريين بأوعية الادخار الرئيسية لعام 21/20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات مدخرات الأفراد عام 2020/2021، إن قيمة المدخرات بأوعية الادخار المصرفية للقطاعين العام والخاص ارتفعت لتصل إلى 3 تريليون 964.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 19% عن العام السابق، وتمثل 83.2% من إجمالي قيمة المدخرات.

وأضافت النشرة الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن قيمة أرصدة المدخرات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ارتفعت لتصل إلى 473.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.3% عن العام السابق، وتمثل نسبة 9.9% من إجمالي قيمة المدخرات.

وارتفعت قيمة المدخرات بهيئة صندوق توفير البريد لتصل إلى 264.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 11.1% عن العام السابق، وتمثل نسبة 5.6% من إجمالي قيمة المدخرات، كما ارتفعت قيمة المدخرات بشركات التأمين للقطاعين العام والخاص لتصل إلى 47.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 19% عن العام السابق، وتمثل نسبة 1% من إجمالي المدخرات.