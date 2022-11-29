شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر الزراعية تتراجع لـ806 ملايين دولار في أغسطس الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من السلع الزراعية تراجعت وارداتها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية في أغسطس الماضي نحو 806 ملايين و964 ألف دولار، بينما كانت نحو 833 مليونا و84 ألف دولار في أغسطس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 26 مليون و120 ألف دولار.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع الزراعية التي تراجعت وارداتها خلال تلك الفترة، وكان على رأسها الذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف وبلغت قيمتها نحو 208 ملايين و225 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 244 مليونا و380 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 36 مليون و155 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا واردات التفاح الطازج وبلغت قيمته نحو 13 مليون و282 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 22 مليون و573 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 9 ملايين و291 ألف دولار، ثم واردات البرقوق الطازج وبلغت قيمته 5 ملايين و57 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 5 ملايين و784 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 727 ألف دولار.

وفى المقابل، سجلت الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفاعا ملحوظا في أغسطس الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 173 مليون و728 ألف دولار، بينما كانت نحو 124 مليون و353 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 49 مليون و375 ألف دولار.