شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 28-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 28-11-2022.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: جلاكسو سميثكلاين، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جدوى للتنمية الصناعية، مصر للأسواق الحرة، الدولية للأسمدة والكيماويات، الدولية للمحاصيل الزراعية.

البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 852.885 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 703 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73.4 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.07%، والعرب على 9.09%، واستحوذت المؤسسات على 28.25% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.74%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 79.5 مليون جنيه، 29.6 مليون جنيه، 17.2 مليون جنيه، 158.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.7 مليون جنيه، 271.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2242 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 15549 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 5316 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2549 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3686 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3476 نقطة، وقفز ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1235 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 34.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.86%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 6.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.92%.

-جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 0.853 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.08%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 12.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.36%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 17.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 11.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.55%.

- وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات بسعر إغلاق 13.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.48%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- رواد السياحة- رواد بسعر إغلاق 20.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 11.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%.