شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 1470 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في نهاية التعاملات المسائية اليوم الاثنين، نحو 1470 جنيها للجرام عيار 21، بعدما بلغ 1450 جنيها للجرام، أي بزيادة 20 جنيها للجرام،

وفيما يلي أسعار الذهب للعيارات المختلفة بدون مصنعية وفقا لما يلي:

1741 دولارا للأونصة

عيار 18 1260 جنيه

عيار 21 1470 جنيه

عيار 24 1680 جنيه

الجنيه ذهب 11760 جنيه

وكانت أسعار الذهب تراجعت بحوالي 50 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1450 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك بعد ارتفاع كبير الأيام الماضية وفي معاملات اليوم نتيجة اتجاه المستهلكين وأصحاب رؤوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات.

وبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي 160جنيها في السوق المصري نتيجة ارتفاع الطلب على الذهب في السوق وتراجع حجم المعروض، وبلغت قيمة الارتفاع في معاملات اليوم 50 جنيها قبل أن يبدأ الذهب رحلة هبوط، في حين تشير تقديرات المتابعون لسوق الذهب أن السعر حالياً مناسب للبيع وتحقيق أرباح خاصة في حالة شراء الذهب في الربع الثاني من 2022 .