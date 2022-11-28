التأمينات تحصل على شهادتي مواصفات دولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على شهادتي المواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة، والمواصفات الدولية لنظام السلامة والصحة المهنية، وذلك نظير تحقيق المؤسسة معايير الجودة الدولية «الآيزو».

ويأتي حصول المؤسسة على الشهادتين بعد انتهاء الجهة المانحة من أعمال المراجعة الخارجية، والتأكد من امتثال «التأمينات الاجتماعية» لكامل الإجراءات المتبعة في تطبيق مواصفات ومعايير المنظمة الدولية للمعايير للجودة ISO.

وتشير إلى قدرة المؤسسة على رفع جودة مخرجات العمليات والإجراءات التأمينية، والتعامل مع طلبات العملاء بشكل فعال، لخدمة عملائها من متقاعدين ومشتركين وأصحاب عمل، وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة مبنية على تطبيق المواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة ومفاهيمها وتطبيقاتها في المؤسسة، لما لها من دور كبير في تحسين وتميز خدماتها التأمينية.

يذكر، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ترتكز في استراتيجيتها على التمحور حول العميل، لتقديم تأمين اجتماعي مستدام للمشتركين وأفراد عائلاتهم، خلال تقديم منتجات وخدمات متجددة للعملاء، وفق أعلى درجات الكفاءة والتميز.

تشير إلى







قدرة المؤسسة على رفع جودة مخرجات العمليات والإجراءات التأمينية



التعامل مع طلبات العملاء بشكل فعال، لخدمة عملائها من متقاعدين ومشتركين وأصحاب عمل



تقديم خدمات مميزة ومبتكرة، مبنية على تطبيق المواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة ومفاهيمها



شهادتا مواصفات دولية