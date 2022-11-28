وزير الموارد يلتقي برجال وسيدات أعمال نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نوه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بالجهود الوطنية التي يقدمها القطاع الخاص في توظيف السعوديين، والشراكة المميزة مع رجال وسيدات الأعمال لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الراجحي خلال لقائه مع رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بنجران «إن هذه الجهود أسهمت في توفير فرص عمل لأكثر من 2.2 مليون سعودي في القطاع الخاص، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 35.6%»، مشيدا بالبرامج والمبادرات التي تم إنجازها بالشراكة مع القطاع الخاص في دعم وتمكين الشباب السعودي من العمل في القطاعات والأنشطة والمهن المختلفة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة نجران بدر المعجل على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم مع رؤية 2030، مشيدا بالجهود المبذولة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير وتحسين بيئة العمل.

وجرى خلال اللقاء استعراض استراتيجية سوق العمل، وأبرز المبادرات الداعمة والممكنة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير سوق العمل، وتعزيز جاذبيته، ومستوى تنافسيته عالميا.

عقب ذلك جرى حوار مفتوح بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بنجران، حيث أجاب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم ومقترحاتهم التطويرية.