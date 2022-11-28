شكرا لقرائتكم خبر 36 متدربا من 16 مصنعا وطنيا يشاركون في برنامج الطريق إلى تويوتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية البرنامج التدريبي على طريقة تويوتا «The Toyota Way» بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية وبإعداد مركز التعاون الدولي اليابانيJICE، وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ومساعد وزير الصناعة للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، والقائم بالأعمال بالنيابة كازوتاكا كاواهار ويوشيأكي أكاماتسو رئيس القسم الاقتصادي والتجاري في سفارة اليابان لدى المملكة.

وشارك في البرنامج التدريبي 36 متدربا من 16 مصنعا وطنيا، تعرفوا خلال البرنامج الذي استمر 6 أيام على عدد من المنهجيات والمهارات. ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب السعودي وتعزيز مهاراتهم في فلسفة التصنيع المرن من خلال دورة تدريبية تفاعلية تخدم متطلبات القطاع الصناعي والتعديني في المملكة.

وتضمن البرنامج عددا من المحاور شمل أولها التدريب على طريقة تويوتا وهي منهجية متبعة في تنظيم العمل تعتمد على عاملين أساسيين: التطوير المستمر وتمكين الأفراد، كما شمل المحور الثاني التعريف بمبادئ وأساسيات نظام تويوتا الإنتاجي، فيما تضمن المحور الثالث للبرنامج التعريف بأهمية تمكين الأفراد وبناء فرق العمل، بالإضافة إلى التعريف بأساسيات الإدارة المستخدمة في شركة تويوتا.

واختتمت الوزارة حفل تخرج المتدربين بتنظيم زيارة ميدانية للخبير الياباني تودا كوشيروا لمجموعة من المصانع الوطنية؛ للتأكد من تطبيق منهجية تويوتا للتصنيع المرن بشكل صحيح وبمنهجية تحقق مستهدفات الوزارة والمملكة في القطاع.

البرنامج شمل 3 محاور:

