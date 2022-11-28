36 متدربا من 16 مصنعا وطنيا يشاركون في برنامج الطريق إلى تويوتا

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وشارك في البرنامج التدريبي 36 متدربا من 16 مصنعا وطنيا، تعرفوا خلال البرنامج الذي استمر 6 أيام على عدد من المنهجيات والمهارات. ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب السعودي وتعزيز مهاراتهم في فلسفة التصنيع المرن من خلال دورة تدريبية تفاعلية تخدم متطلبات القطاع الصناعي والتعديني في المملكة.وتضمن البرنامج عددا من المحاور شمل أولها التدريب على طريقة تويوتا وهي منهجية متبعة في تنظيم العمل تعتمد على عاملين أساسيين: التطوير المستمر وتمكين الأفراد، كما شمل المحور الثاني التعريف بمبادئ وأساسيات نظام تويوتا الإنتاجي، فيما تضمن المحور الثالث للبرنامج التعريف بأهمية تمكين الأفراد وبناء فرق العمل، بالإضافة إلى التعريف بأساسيات الإدارة المستخدمة في شركة تويوتا.
واختتمت الوزارة حفل تخرج المتدربين بتنظيم زيارة ميدانية للخبير الياباني تودا كوشيروا لمجموعة من المصانع الوطنية؛ للتأكد من تطبيق منهجية تويوتا للتصنيع المرن بشكل صحيح وبمنهجية تحقق مستهدفات الوزارة والمملكة في القطاع.
البرنامج شمل 3 محاور:
- التدريب على طريقة تويوتا وتعتمد على عاملين: التطوير المستمر وتمكين الأفراد.
- التعريف بمبادئ وأساسيات نظام تويوتا الإنتاجي.
- التعريف بأهمية تمكين الأفراد وبناء فرق العمل.
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