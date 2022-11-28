شكرا لقرائتكم خبر مديرو البنوك يشاركون في برنامج القيادة الاستراتيجية المرنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، في العاصمة البحرينية المنامة أمس، بالتعاون مع كلية آيفي لإدارة الأعمال، البرنامج التنفيذي المشترك حول «القيادة الاستراتيجية المرنة وسبل نجاحها في ظل التغيرات العالمية السريعة»، بحضور عدد من كبار المديرين والمسؤولين التنفيذيين وأصحاب القرار في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات التنظيمية.

ويهدف البرنامج الذي يستمر يومين إلى تعلم أسس التحول القيادي المرن، وآليات تغيير الثقافات والسلوكيات داخل المؤسسات بشكل أفضل، وصقل وتطوير مهارات فريق العمل للتكيف مع المتغيرات والمستجدات من خلال تطبيق استراتيجيات القيادة الحديثة، وتعريف المشاركين على كيفية تغيير الفكر النمطي في إدارة العمل وسبل تطوير المفاهيم الجديدة وتحويل الأزمات إلى فرص للنجاح.

ويناقش البرنامج سبل الابتكار في الإدارة والتفكير خارج الصندوق والقدرة على مواكبة التطورات لضمان سير العمل بسلاسة وتطوير دليل استرشادي للفترة القادمة، واستعراض تمارين اختبارية من واقع العمل لتحديد قدرة المشاركين على الاندماج مع المؤثرات الخارجية والتكيف مع التغيرات وتسيير العمل بنجاح تحت مختلف الظروف .