939 وحدة سكنية بمشروع الجوار جاهزة للتسليم

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ويأتي إنجاز خط الربط الكهربائي وإطلاق التيار في المشروع في مرحلته الأولى استكمالا لجهود أمانة المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدعم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، بهدف تسهيل جميع الإجراءات الإدارية والفنية لتهيئة البنية التحتية للمشاريع السكنية والتي تشمل جميع الخدمات والمرافق العامة وذلك في إطار السعي المتواصل إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.ويقع مشروع الجوار السكني على مساحة 340 ألف متر مربع، يوفر 1227 وحدة سكنية في كلا المرحلتين الأولى والثانية، وينقسم المشروع إلى 13 بلوك سكني نموذجي يضم 59 عمارة سكنية بمساحات شقق سكنية متنوعة تتراوح بين 136-272م٢، وتشمل نماذج متعددة من شقق الدوبلكس والصغيرة والمتوسطة والكبيرة تصل إلى 5 غرف نوم، في حين تتواصل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بمجموع 288 وحدة سكنية في 18 عمارة سكنية على الشريط التجاري للمشروع، ووصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع إلى 49%.
مشروع الجوار السكني:
- المساحة 340 ألف م2.
- يوفر 1227 وحدة سكنية.
- ينقسم إلى 13 بلوكا نموذجيا.
- يضم 59 عمارة سكنية.
- مساحات الشقق 136-272م٢
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