شكرا لقرائتكم خبر 939 وحدة سكنية بمشروع الجوار جاهزة للتسليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن إطلاق خدمة التيار الكهربائي في مشروع الجوار بالمدينة المنورة، بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية، فيما سيبدأ تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين بعد اكتمال الخدمات وجاهزية الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من المشروع بمجموع 939 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في موقع المشروع المجاور مدينة الملك سلمان الطبية.

ويأتي إنجاز خط الربط الكهربائي وإطلاق التيار في المشروع في مرحلته الأولى استكمالا لجهود أمانة المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدعم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، بهدف تسهيل جميع الإجراءات الإدارية والفنية لتهيئة البنية التحتية للمشاريع السكنية والتي تشمل جميع الخدمات والمرافق العامة وذلك في إطار السعي المتواصل إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

ويقع مشروع الجوار السكني على مساحة 340 ألف متر مربع، يوفر 1227 وحدة سكنية في كلا المرحلتين الأولى والثانية، وينقسم المشروع إلى 13 بلوك سكني نموذجي يضم 59 عمارة سكنية بمساحات شقق سكنية متنوعة تتراوح بين 136-272م٢، وتشمل نماذج متعددة من شقق الدوبلكس والصغيرة والمتوسطة والكبيرة تصل إلى 5 غرف نوم، في حين تتواصل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بمجموع 288 وحدة سكنية في 18 عمارة سكنية على الشريط التجاري للمشروع، ووصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع إلى 49%.

مشروع الجوار السكني:

