هبوط حاد ومفاجئ في أسعار الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت أسعار الذهب في مصر هبوطا حادا في التعاملات المسائية اليوم الاثنين، حيث خسر الجرام نحو 65 جنيها من قيمته، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقاً لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، في تصريحات لموقع "مصراوي".

وحتى منتصف تعاملات الإثنين، قفز سعر الجرام بقيمة 55 جنيها مقارنة بمستواه بأمس، ليسجل نحو 1505 جنيهات لعيار 21 وذلك قبل هذا التراجع الحاد.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 960 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 1234 جنيها للجرام.

وهوى سعر الذهب عيار 21 إلى 1440 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1646 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 11520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1747 دولارا للأوقية، بنسبة انخفاض قدرها 0.48%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.