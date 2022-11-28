ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد.

ونشر موقع "مصراوي" سعر الدولار مقابل الجنيه:

البنك الأهلي المصري: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للبيع والشراء.

بنك مصر: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للبيع والشراء.

بنك الإسكندرية: 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء.

بنك القاهرة: 24.52 جنيه بزيادة قرشين للشراء، و24.59 جنيه بزيادة 3 قروش للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.54 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للبيع والشراء.

بنك قناة السويس: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للبيع والشراء.

بنك كريدي أجريكول: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للبيع والشراء.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.57 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع، بزيادة قرش للبيع والشراء.

بنك البركة: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للبيع والشراء.

بنك التعمير والإسكان: 24.55 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.