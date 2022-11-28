شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 28-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 28-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 852.885 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: جلاكسو سميثكلاين، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جدوى للتنمية الصناعية، مصر للأسواق الحرة، الدولية للأسمدة والكيماويات، الدولية للمحاصيل الزراعية.

البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 852.885 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 703 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73.4 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.07%، والعرب على 9.09%، واستحوذت المؤسسات على 28.25% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.74%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 79.5 مليون جنيه، 29.6 مليون جنيه، 17.2 مليون جنيه، 158.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.7 مليون جنيه، 271.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2242 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 15549 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 5316 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2549 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3686 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3476 نقطة، وقفز ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1235 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سينا فارما، شراء الأولى 2.6 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، تمثل نسبة 0.08% من أسهم الشركة، شراء الثانية 3.1 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.46% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 1.6 مليون سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية لإدارة وتطوير الأصول، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 8072 سهم، 220 ألف سهم، 48 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 13.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد 450 ألف سهم، 12500 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 44.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، النساجون الشرقيون للسجاد، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 205 ألف سهم، 2000 سهم، 5 أسهم، 10 آلاف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 47.2 ألف سهم.

مصر للألومنيوم

قالت شركة مصر للألومنيوم، إن الشركة اختارت بريميير للاستشارات المالية، لإعداد دراسة العروض الفنية والمالية للشركات المتقدمة لدراسة تحديد القيمة العادلة للسهم، وذلك لزيادة رأس مال الشركة لدعم إعادة تأهيل المصنع الحالي، والحفاظ على الطاقة الإنتاجية 320 ألف طن.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 1.067 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر عام 2022 مقابل عجز قدره 3.979 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالي السابق.